Стала известна самая стабильная валюта. И это не доллар

По мнению экономиста, самыми стабильными валютами являются швейцарский франк, японская иена и норвежская крона. Доллар же в прошлом году утратил ряд позиций.

Об этом рассказал «Прайму» эксперт кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Кава Ходжа.

По его словам, у большинства банков значительная часть резервов — в долларах США. Гособлигации США традиционно считаются лучшим вариантом для инвестиций. Однако, экономика США в прошлом году столкнулась с рядом трудностей. В частности уровень инфляции выше 6% сильно ослабили позиции доллара относительно других валют.

«В 2021 году самой стабильной валютой являлся швейцарский франк, что обусловлено сильной экономикой и развитой надежной банковской системой», — подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что уровень инфляции в Швейцарии составил всего 0,6%. Кроме того, в топ-3 самых стабильных валют также входят японская иена и норвежская крона.