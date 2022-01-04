Стала известна самая стабильная валюта. И это не доллар

По мнению экономиста, самыми стабильными валютами являются швейцарский франк, японская иена и норвежская крона. Доллар же в прошлом году утратил ряд позиций.
Об этом рассказал «Прайму» эксперт кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Кава Ходжа.
По его словам, у большинства банков значительная часть резервов — в долларах США. Гособлигации США традиционно считаются лучшим вариантом для инвестиций. Однако, экономика США в прошлом году столкнулась с рядом трудностей. В частности уровень инфляции выше 6% сильно ослабили позиции доллара относительно других валют.
«В 2021 году самой стабильной валютой являлся швейцарский франк, что обусловлено сильной экономикой и развитой надежной банковской системой», — подчеркнул эксперт.
Он также добавил, что уровень инфляции в Швейцарии составил всего 0,6%. Кроме того, в топ-3 самых стабильных валют также входят японская иена и норвежская крона.
АКЦИЯ ПРОДЛЕНА
До конца новогодних каникул подписка «Клерк.Премиум» – 13 640₽ вместо 24 800₽. Узнать о пользе «Клерк.Премиум» и подписаться>>>