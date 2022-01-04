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Подготовьтесь к сдаче декларации по НДС на мастер-классе

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Рубрика НДС
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14 января на «Клерке» впервые пройдет мастер-класс «НДС: декларация за 4 квартал и работа в 2022 году». На мастер-классе спикер Эльвира Митюкова пошагово разберет заполнение отчетности, расскажет про придирки налоговиков к декларации, счетам-фактурам, книгам продаж и покупок, прокомментирует типичные ошибки и ответит на все вопросы участников. В группе осталось 10 мест из 40. 

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