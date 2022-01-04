Проблемы с переходом на УСН из-за косяка в программе ФНС

Чтобы перейти на УСН с 2022 года, надо подать уведомление в ИФНС до 10 января 2022 года включительно. Это в теории по нормам НК. А на практике — не тут-то было....

Наша читательница решила воспользоваться правом перехода на УСН с 2022 года. ИП пыталась подать уведомление через личный кабинет на сайте ФНС, но оказалось, что такое там просто не предусмотрено. С 1 января 2022 года при оформлении уведомления в ЛК автоматически проставляется начало применения — 2023 год.

А ИП хочет применять УСН с 2022 года и имеет на это право.

Из-за совпадения крайнего срока с выходным (31.12.2021) он переносится на ближайший рабочий день — 10.01.2022.

Таким образом подать уведомление можно до 10 января включительно, о чем сообщали и сами налоговики на своем сайте.

Однако, увы, в сервисе ФНС такие нюансы не учтены.