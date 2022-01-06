Аренда квартир в 2022 году будет дорожать, но медленнее

В среднем по городам-миллионникам аренда стала дороже на 20-30% по итогам прошлого года. Цена зависит от количества комнат.

В «Авито Недвижимость» отмечают, что в среднем по городам-миллионникам ставки на аренду жилья выросли примерно на 31%, до 23 тыс. рублей.

А по данным ЦИАН, есои смотреть по количеству комнат, аренда подорожала:

для однокомнатных квартир подорожала на 21%, до 20,4 тыс. рублей,

для двухкомнатных — на 23%, до 30,3 тыс. рублей,

для трехкомнатных — на 20%, до 45,8 тыс. рублей.

В компании «Этажи» привели рост аренды жилья по городам.

Москва — на 53%, до 57 тыс. рублей в среднем;

Казань — на 31%, до 23,5 тыс. рублей;

Санкт-Петербург — на 29%, до 35,8 тыс. рублей;

Екатеринбург — на 27%, до 23,2 тыс. рублей;

Самара — на 22%, до 18,5 тыс. рублей.

По материалам «ТАСС».