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Аренда квартир в 2022 году будет дорожать, но медленнее

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Рубрика Общество. Люди. События
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В среднем по городам-миллионникам аренда стала дороже на 20-30% по итогам прошлого года. Цена зависит от количества комнат.

В «Авито Недвижимость» отмечают, что в среднем по городам-миллионникам ставки на аренду жилья выросли примерно на 31%, до 23 тыс. рублей.

А по данным ЦИАН, есои смотреть по количеству комнат, аренда подорожала:

  • для однокомнатных квартир подорожала на 21%, до 20,4 тыс. рублей,
  • для двухкомнатных — на 23%, до 30,3 тыс. рублей,
  • для трехкомнатных — на 20%, до 45,8 тыс. рублей.

В компании «Этажи» привели рост аренды жилья по городам.

  • Москва — на 53%, до 57 тыс. рублей в среднем;
  • Казань — на 31%, до 23,5 тыс. рублей;
  • Санкт-Петербург — на 29%, до 35,8 тыс. рублей;
  • Екатеринбург — на 27%, до 23,2 тыс. рублей;
  • Самара — на 22%, до 18,5 тыс. рублей.

По материалам «ТАСС».

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