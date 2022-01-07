После оплаты больничного можно подать заявление на перерасчет с заменой лет

С 2022 года перерасчет назначенного пособия по больничному возможен на основании заявления о замене календарных лет в расчетном периоде.
Это заявление сотрудница может представить после назначения или выплаты пособий:
- по временной нетрудоспособности;
- по беременности и родам;
- по уходу за ребенком.
Это предусмотрено нормами ФЗ-255, вступившими в силу с 2022 года.
Поскольку закон не имеет обратной силы, перерасчет пособий на основании заявления о замене календарных лет будет возможен только для страховых случаев, наступивших после 1 января 2022 года.
Об этом сообщает отделение ФСС по Санкт-Петербургу на своем сайте.
Замена лет возможна, если в двух календарных годах, предшествующих году наступления страхового случая, был отпуск по беременности и родам или отпуск по уходу за ребенком.
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