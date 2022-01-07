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После оплаты больничного можно подать заявление на перерасчет с заменой лет

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Рубрика Больничные
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С 2022 года перерасчет назначенного пособия по больничному возможен на основании заявления о замене календарных лет в расчетном периоде.

Это заявление сотрудница может представить после назначения или выплаты пособий:

  • по временной нетрудоспособности;
  • по беременности и родам;
  • по уходу за ребенком.

Это предусмотрено нормами ФЗ-255, вступившими в силу с 2022 года.

Поскольку закон не имеет обратной силы, перерасчет пособий на основании заявления о замене календарных лет будет возможен только для страховых случаев, наступивших после 1 января 2022 года.

Об этом сообщает отделение ФСС по Санкт-Петербургу на своем сайте.

Замена лет возможна, если в двух календарных годах, предшествующих году наступления страхового случая, был отпуск по беременности и родам или отпуск по уходу за ребенком.

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