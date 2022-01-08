Право на имущественный вычет может унаследовать только вдова или вдовец

Если человек начал получать имущественный вычет на покупку квартиры и умер, так и не успев полностью его получить, право на остаток вычет переходит его супруге/супругу.

Другие наследники права на вычет не имеют.

Дело в том, что нажитое во время брака имущество является совместной собственностью.

Если умерший муж не пользовался вычетом, то его жена вправе обратиться в ИФНС за имущественным вычетом, даже если квартира была оформлена на имя мужа.

Такие разъяснения дает УФНС по Смоленской области на своем сайте.

Добавим, что раньше налоговики придерживались иного мнения.

Например, в письме Минфина № 03-04-05/21570 от 14.04.2016 сообщается, что в Налоговом кодексе нет нормы о наследстве вычета.

А значит унаследовать вычет не может никто из наследников, в том числе и жена/муж.