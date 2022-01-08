Как сэкономить на консалтинге в 2022 году

На «Клерке» получить ответ на вопрос по работе можно двумя способами:
- у коллег на форуме;
- у экспертов в «Клерк.Консультациях».
Куда лучше обратиться, зависит от важности вопроса. С рядовыми рутинными ситуациями, конечно, помогут коллеги на форуме, которые их уже проходили. А вот по серьезным вопросам, от которых зависит дальнейшая работа компании, лучше обратиться к экспертам. Они дадут развернутый ответ со ссылкой на нормативку за 24 часа (часто быстрее).
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