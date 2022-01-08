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Как сэкономить на консалтинге в 2022 году

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Бухгалтерия
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На «Клерке» получить ответ на вопрос по работе можно двумя способами:

Куда лучше обратиться, зависит от важности вопроса. С рядовыми рутинными ситуациями, конечно, помогут коллеги на форуме, которые их уже проходили. А вот по серьезным вопросам, от которых зависит дальнейшая работа компании, лучше обратиться к экспертам. Они дадут развернутый ответ со ссылкой на нормативку за 24 часа (часто быстрее). 

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