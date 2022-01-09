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С единовременной соцвыплаты не надо платить НДФЛ

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Рубрика НДФЛ
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Единовременная социальная выплата, в том числе в натуральной форме, освобождена от НДФЛ. Но только если ее получатель имеет право на меры поддержки.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-04-05/101810 от 14.12.2021.

Норма по освобождению от НДФЛ единовременной соцвыплаты (в т.ч. матпомощи) прописана в п.8 ст. 217 НК.

Условия следующие:

  • выплата за счет бюджета (федерального, регионального, местного);
  • получатель по закону относится к категории граждан, имеющих право на получение соцпомощи.

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