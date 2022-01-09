С единовременной соцвыплаты не надо платить НДФЛ

Единовременная социальная выплата, в том числе в натуральной форме, освобождена от НДФЛ. Но только если ее получатель имеет право на меры поддержки.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-04-05/101810 от 14.12.2021.

Норма по освобождению от НДФЛ единовременной соцвыплаты (в т.ч. матпомощи) прописана в п.8 ст. 217 НК.

Условия следующие: