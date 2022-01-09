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Как определить стоимость НМА

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Рубрика НМА
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Нематериальные активы — это объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на них), которые используются более 12 месяцев. На них должны быть документы (патенты, свидетельства, договор на товарный знак).

Минфин в письме № 03-03-06/1/101442 от 13.12.2021 разъяснил, как считается стоимость НМА для целей налога на прибыль.

Мы собрали данные в таблицу.

Покупка НМА

Создание НМА

сумма расходов на приобретение и доведение до состояния, в котором НМА пригодны для использования, за исключением НДС и акцизов, кроме случаев, предусмотренных НК

 

сумма фактических расходов на создание:

  • материальные расходы;
  • расходы на оплату труда;
  • расходов на услуги сторонних организаций;
  • патентные пошлины

за исключением сумм налогов, учитываемых в составе расходов по НК

 

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