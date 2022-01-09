Как определить стоимость НМА

Нематериальные активы — это объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на них), которые используются более 12 месяцев. На них должны быть документы (патенты, свидетельства, договор на товарный знак).

Минфин в письме № 03-03-06/1/101442 от 13.12.2021 разъяснил, как считается стоимость НМА для целей налога на прибыль.

Мы собрали данные в таблицу.