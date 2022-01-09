Как определить стоимость НМА

Нематериальные активы — это объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на них), которые используются более 12 месяцев. На них должны быть документы (патенты, свидетельства, договор на товарный знак).
Минфин в письме № 03-03-06/1/101442 от 13.12.2021 разъяснил, как считается стоимость НМА для целей налога на прибыль.
Мы собрали данные в таблицу.
Покупка НМА
Создание НМА
сумма расходов на приобретение и доведение до состояния, в котором НМА пригодны для использования, за исключением НДС и акцизов, кроме случаев, предусмотренных НК
сумма фактических расходов на создание:
за исключением сумм налогов, учитываемых в составе расходов по НК
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