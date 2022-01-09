Компания-правопреемник при переходе на УСН обязана восстановить НДС

С 1 января 2020 года при реорганизации организации правопреемник должен восстановить НДС. В какие сроки — смотрите в нашей таблице.
Ситуация
Когда надо восстановить НДС
Переход правопреемника на УСН
в налоговом периоде, предшествующем переходу на УСН
Переход вновь созданного правопреемника на УСН
в первом квартале, начиная с которого применяется УСН
Правопреемник уже применяет УСН
в первом квартале, следующем за кварталом, в котором в ЕГРЮЛ внесена запись об исключении присоединенного юрлица
Разъяснения дал Минфин в письме № 03-07-11/101755 от 14.12.2021.
Восстановить НДС надо:
- по товарам (работам, услугам);
- по основным средствам;
- по нематериальным активам;
- по имущественным правам;
- по предоплате.
АКЦИЯ ПРОДЛЕНА
До конца новогодних каникул подписка «Клерк.Премиум» – 13 640₽ вместо 24 800₽. Узнать о пользе «Клерк.Премиум» и подписаться>>>