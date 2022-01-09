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Компания-правопреемник при переходе на УСН обязана восстановить НДС

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Рубрика НДС
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С 1 января 2020 года при реорганизации организации правопреемник должен восстановить НДС. В какие сроки — смотрите в нашей таблице.

Ситуация

Когда надо восстановить НДС

Переход правопреемника на УСН

в налоговом периоде, предшествующем переходу на УСН

Переход вновь созданного правопреемника на УСН

в первом квартале, начиная с которого применяется УСН

Правопреемник уже применяет УСН

в первом квартале, следующем за кварталом, в котором в ЕГРЮЛ внесена запись об исключении присоединенного юрлица

Разъяснения дал Минфин в письме № 03-07-11/101755 от 14.12.2021.

Восстановить НДС надо:

  • по товарам (работам, услугам);
  • по основным средствам;
  • по нематериальным активам;
  • по имущественным правам;
  • по предоплате.

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