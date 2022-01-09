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За несдачу СЗВ-СТАЖ оштрафуют и фирму, и директора

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Рубрика Отчетность в ПФР
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До 1 марта 2022 года надо сдать в ПФР отчет СЗВ-СТАЖ за 2021 год.

В Пенсионном фонде напомнили, что за этот отчет оштрафуют, если:

  • он не сдан;
  • он сдан не вовремя;
  • в нем ошибки;
  • он сдан на бумаге, хотя должен быть электронным.

Штрафы за несвоевременную сдачу и ошибки следующие:

  • для компании — по 500 руб. за каждого сотрудника из отчета;
  • для директора — от 300 до 500 руб.

За несоблюдение порядка представления электронной формы СЗВ-СТАЖ, если численность работников превышает 25 человек — штраф 1 000 рублей.

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