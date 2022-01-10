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Брокер удерживает НДФЛ с купона от ценных бумаг

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Рубрика НДФЛ
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Купонный доход включается в доходы по операциям с ценными бумагами. Налоговым агентом по таким операциям является брокер и депозитарий.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-04-08/101944 от 10.12.2021.

Сроки исчисления НДФЛ по операциямс ценными бумагами следующие:

  • по окончании налогового периода;
  • до истечения налогового периода;
  • до истечения срока действия договора в пользу физлица.

НДФЛ от доходов по ценным бумагам налоговый агент исчисляет и платит при выплате в пользу физлица.

При этом выплата может быть как наличными, так и безналом, как на счет самого владельца бумаг, так и на счета третьих лиц.

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