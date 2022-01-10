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Предложили прописать нерабочие дни в ТК

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Рубрика Трудовое право
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Нерабочие дни, которые президент вводит указами, сейчас в Трудовом кодексе вообще не фигурируют. Предлагают исправить эту законодательную недоработку.

Инициатива опубликована на сайте РОИ.

Предложение такое:

  • внести термин «нерабочие дни» в Трудовой кодекс и регламентировать условия работы в такие дни;

либо

  • перестать его использовать и использовать термин «выходные дни», уже регламентированный в ТК.

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