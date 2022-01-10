Предложили прописать нерабочие дни в ТК

Нерабочие дни, которые президент вводит указами, сейчас в Трудовом кодексе вообще не фигурируют. Предлагают исправить эту законодательную недоработку.
Инициатива опубликована на сайте РОИ.
Предложение такое:
- внести термин «нерабочие дни» в Трудовой кодекс и регламентировать условия работы в такие дни;
либо
- перестать его использовать и использовать термин «выходные дни», уже регламентированный в ТК.
АКЦИЯ ПРОДЛЕНА
До конца новогодних каникул подписка «Клерк.Премиум» – 13 640₽ вместо 24 800₽. Узнать о пользе «Клерк.Премиум» и подписаться>>>