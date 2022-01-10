Зачем вам новые групповые чаты на форуме «Клерка»

А потому что это самый продвинутый способ пообщаться с коллегами. На форуме «Клерка» теперь есть личные чаты, чаты категорий и чаты тем. А еще там стало удобнее подписываться на темы и отписываться от них.
Чаты категория и чаты тем — это групповые чаты по интересам. Подписаться на них можно здесь.
На каждый групповой чат можно устроить уведомления.
Выглядит это так:
Еще вы можете пользоваться личными чатами. Сначала нажимаете на значок чата вверху, а в выпавшем меню нажимаете на крестик в разделе «Персональные чаты»:
На отдельных страницах форума тоже теперь есть чаты. Например, вот на этой:
Пример можно посмотреть здесь.
Чтобы с чатами было удобнее работать, вы можете развернуть их на полную ширину браузера. Для этого нажмите на значок со стрелочками в меню чатов:
Выглядеть это будет так: