Зачем вам новые групповые чаты на форуме «Клерка»

А потому что это самый продвинутый способ пообщаться с коллегами. На форуме «Клерка» теперь есть личные чаты, чаты категорий и чаты тем. А еще там стало удобнее подписываться на темы и отписываться от них.

Чаты категория и чаты тем — это групповые чаты по интересам. Подписаться на них можно здесь.

На каждый групповой чат можно устроить уведомления.

Выглядит это так:

Еще вы можете пользоваться личными чатами. Сначала нажимаете на значок чата вверху, а в выпавшем меню нажимаете на крестик в разделе «Персональные чаты»:

На отдельных страницах форума тоже теперь есть чаты. Например, вот на этой:

Пример можно посмотреть здесь.

Чтобы с чатами было удобнее работать, вы можете развернуть их на полную ширину браузера. Для этого нажмите на значок со стрелочками в меню чатов:

Выглядеть это будет так: