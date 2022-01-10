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У олигархов предлагают забирать до половины дохода в бюджет

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Рубрика НДФЛ
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Ставку налога на доходы свыше 10 млн руб. в год предлагают поднять до 25%, а при сверхдоходах — до 50%. А для малоимущих НДФЛ предлагают снизить от 0 до 5%.

Такое мнение высказал заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам ГД Михаил Щапов.

По его словам, тех, кто зарабатывает в год более 10 млн руб., должны платить НДФЛ по более высокой ставке. И назвал примерные ставки:

  • от 10 млн руб. — 25%;
  • 40-50% для сверхдоходов.

А для россиян, которые получают 1 МРОТ или меньше, ставку НДФЛ нужно снизить до 5% или до 0%. Депутат считает, что такая система налогообложения будет более справедливой, и за счет этого снизится социальная напряженность в стране.

Он добавил, что «в Западной Европе, где так любят жить наши олигархи, ставки доходят и до 60%».

По материалам «РГ».

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