У олигархов предлагают забирать до половины дохода в бюджет

Ставку налога на доходы свыше 10 млн руб. в год предлагают поднять до 25%, а при сверхдоходах — до 50%. А для малоимущих НДФЛ предлагают снизить от 0 до 5%.
Такое мнение высказал заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам ГД Михаил Щапов.
По его словам, тех, кто зарабатывает в год более 10 млн руб., должны платить НДФЛ по более высокой ставке. И назвал примерные ставки:
- от 10 млн руб. — 25%;
- 40-50% для сверхдоходов.
А для россиян, которые получают 1 МРОТ или меньше, ставку НДФЛ нужно снизить до 5% или до 0%. Депутат считает, что такая система налогообложения будет более справедливой, и за счет этого снизится социальная напряженность в стране.
Он добавил, что «в Западной Европе, где так любят жить наши олигархи, ставки доходят и до 60%».
По материалам «РГ».