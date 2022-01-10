Как не стать жертвой банкротства в 2022 году. Бесплатный вебинар завтра

Банкротство компании может, без преувеличения, возникнуть на ровном месте. Доначислила налоговая по сделкам прошлых лет, неправильная оптимизация, даже выдача займов. Как себя обезопасить от разорения?

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Что нужно знать о банкротстве компаний в 2022 году?». Он пройдет завтра, начало в 11:00 по Москве.

При банкротстве главный — арбитражный управляющий. Сегодня он потребует предоставить все документы и выгрузку базы данных бухгалтерской программы, а завтра — подпишет приказ о вашем отстранении и начнет продавать имущество компании, которая создавалась с таким трудом, оспаривать сделки, привлекать к субсидиарной ответственности.



Чтобы все это не воплотилось в реальности, стоит проработать заранее самый худший вариант.

Спикер — Антон Старокоров, арбитражный управляющий, эксперт в вопросах криминального банкротства.

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