Каждый из нас теряет миллион рублей в год, считают в Госдуме

Страна теряет более сотни триллионов рублей в год из-за теневой экономики, по мнению депутата Николая Арефьева.
«Мы теряем 136 триллионов рублей в год — это шесть годовых бюджетов! Если разделить эту сумму на все население нашей страны, вместе с новорожденными, то получается, что каждого человека грабили на один миллион рублей в год», — сказал он.
По материалам «Газета.ру».
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