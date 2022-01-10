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Каждый из нас теряет миллион рублей в год, считают в Госдуме

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Рубрика Экономика России
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Страна теряет более сотни триллионов рублей в год из-за теневой экономики, по мнению депутата Николая Арефьева.

«Мы теряем 136 триллионов рублей в год — это шесть годовых бюджетов! Если разделить эту сумму на все население нашей страны, вместе с новорожденными, то получается, что каждого человека грабили на один миллион рублей в год», — сказал он.

По материалам «Газета.ру».

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