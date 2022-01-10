Инвесторы рассказали о пользе инсайдов

Что такое инсайдерская информация и как она может быть полезна частному инвестору?

«Инсайд — это информация, доступная ограниченному кругу лиц, которая может существенно повлиять на цену акций. Например, это может быть слияние компаний, смена руководства, скупка контрольного пакета акций, выпуск нового продукта и любые другие сведения, которые не опубликованы на данный момент».

Инсайдерскую торговлю регуляторы пресекают (Комиссия по ценным бумагам и биржам в США или ЦБ в России). Инсайдеры о своих сделках обязаны отчитываться.

Например, чтобы условный Илон Маск спал спокойно после покупки или продажи акций Tesla $TSLA, ему нужно предоставить информацию о сделке. Такие люди не делают лишних движений на рынке просто так, ведь никто лучше их не знает, когда покупать, либо сливать акции своей компании.

Инсайдерская информация крайне полезна для частных инвесторов. Она позволяет, вместе с другими формами анализа, принимать решения о покупке или продаже тех или иных активов. К примеру, появляется информация, что компанию ждет банкротство.

По материалам канала GOSPODINDOLAR_NEWS.