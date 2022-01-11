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Американский регулятор может отложить повышение ставок. И причем здесь мы

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Рубрика Инвестиции
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Будет ли американская ФРС ужесточать кредитно-денежную политику, и как это повлияет на мировой финансовый рынок — рассказывает эксперт. Он высказал мнение, что повышение ставок и снижение баланса могут отложить.

Прокомментировал Евгений Коган — инвестбанкир, профессор ВШЭ, сопредседатель Партии Роста.

«В этом году рынки, вероятно, больше всего опасаются ужесточения монетарной политики ФРС. В чем это будет выражаться:

  1. Сворачивание программы выкупа активов (QE). В этом месяце ФРС купит облигаций на $60 млрд, в феврале — примерно на $30 млрд, а в марте по плану прекратит программу.
  2. Повышение ставки. Сейчас целевой диапазон ставки ФРС 0-0,25%. Рынок ожидает, что в этом году ФРС повысит ставку трижды.
  3. Снижение баланса ФРС. Когда ФРС проводит QE, она покупает облигации и расширяет баланс. Вслед за прекращением QE ожидается, что ФРС начнет продавать бумаги. В этом ли году — непонятно.

Кстати, допущение, что баланс могут начать сокращать уже в этом году, как раз и привело к росту ставок по UST10. Так как именно покупки/продажи на баланс влияют в большей степени на долгосрочные ставки.

Вышеописанный план — это базовый сценарий. Однако мы видим, что с каждым месяцем планы ФРС меняются, риторика ужесточается, а опасения — растут. Например, наши коллеги из MMI ожидают, как минимум, четыре повышения ставки в этом году. Это достаточно серьезное предположение, которое для рынков может стать потрясением.

Коллеги выдвигают вполне обоснованный прогноз — инфляция в Штатах уже неприлично высокая и она становится для ФРС все приоритетнее. Однако я бы не был столь категоричен. Дело в том, что сейчас ФРС себе позволяет ужесточать риторику на относительно спокойном рынке. Будет ли он всегда так легко воспринимать каждый шаг в сторону ужесточения политики? Сомневаемся. А для ФРС приоритетна не только инфляция, но и финансовая стабильность.

Так что регулятор, вероятно, в этом году будет действовать осторожнее. Особенно, если на противоположной чаше весов окажутся коррекции на фондовом рынке. Тогда и с повышением ставок могут повременить, и снижение баланса отложить до «лучших времен». Если времена эти вообще наступят. Опыт последнего десятилетия показывает, что центральным банкам от бумаг на балансе избавиться не так уж просто.

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