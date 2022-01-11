Пошли проблемы при сдаче годового 6-НДФЛ

Некоторые бухгалтеры начали сдавать годовой расчет 6-НДФЛ уже в первые дни января и столкнулись с неприятным сюрпризом. От ИФНС приходит уведомление об ошибках в КБК.

Такими историями делятся наши читатели.

При этом и в разделе 1 расчета, и в справках (приложение 1) указан правильный КБК.

ИФНС требует представить уточнение, но уточнять нечего, всё правильно и никаких ошибок нет.

Обсуждение идет в теме форума «6-НДФЛ — пришло уведомление об уточнении».

Аналогичную проблему коллеги обсуждают в нашей группе в Фейсбуке.

Бухгалтеры сначала грешили на 1С, но в итоге пришли к выводу, что сбой на стороне ФНС.

А вы уже сдали 6-НДФЛ?

Напомним, срок сдачи этого отчета — 1 марта 2022 года.