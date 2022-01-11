Пошли проблемы при сдаче годового 6-НДФЛ

Некоторые бухгалтеры начали сдавать годовой расчет 6-НДФЛ уже в первые дни января и столкнулись с неприятным сюрпризом. От ИФНС приходит уведомление об ошибках в КБК.
Такими историями делятся наши читатели.
При этом и в разделе 1 расчета, и в справках (приложение 1) указан правильный КБК.
ИФНС требует представить уточнение, но уточнять нечего, всё правильно и никаких ошибок нет.
Обсуждение идет в теме форума «6-НДФЛ — пришло уведомление об уточнении».
Аналогичную проблему коллеги обсуждают в нашей группе в Фейсбуке.
Бухгалтеры сначала грешили на 1С, но в итоге пришли к выводу, что сбой на стороне ФНС.
А вы уже сдали 6-НДФЛ?
Напомним, срок сдачи этого отчета — 1 марта 2022 года.
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