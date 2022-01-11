НМА дешевле 100 тысяч рублей можно сразу списать в расходы

Нематериальные активы считаются амортизируемым имуществом только при соблюдении условий по сроку использования и стоимости. Дешевые НМА амортизировать не надо.

По нормам НК срок использования должен быть больше 12 месяцев, а стоимость — более 100 тыс. рублей.

Минфин в письме № 03-03-06/1/103534 от 20.12.2021 разобрал ситуацию, когда компания разработала и зарегистрировала компьютерную программу стоимость 76 тыс. рублей.

В этом случае амортизировать НМА не надо из-за критерия по стоимости.

А значит учесть затраты можно единовременно в составе материальных расходов.