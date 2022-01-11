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Не сдавайте декларацию по НДС, прослушайте мастер-класс

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Рубрика НДС
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В эту пятницу 14 января топовый эксперт Эльвира Митюкова досконально пройдет с вами по декларации по НДС за 4 квартал 2021 года, которую сдаем до 25 января.

Она разберет декларацию в разрезе работы с НДС в 2022 году.

Обратит особое внимание на то, чему налоговики сейчас уделяют особое внимание на камералках. Предупредит о типичных ошибок, чтобы вы их не допустили. Научит понимать контрольные соотношения ФНС по проверке деклараций.

Запишитесь сейчас, пока есть место>>>

СРОЧНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС ПО НДС

Только в эту пятницу (14 января) большой мастер-класс по НДС от Эльвиры Митюковой «Декларация за 4 квартал и работа в 2022 году». Цена для подписчиков «Клерк.Премиум» – 8 990₽, без подписки – 12 990₽. Посмотрите программу тут

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