Не сдавайте декларацию по НДС, прослушайте мастер-класс

В эту пятницу 14 января топовый эксперт Эльвира Митюкова досконально пройдет с вами по декларации по НДС за 4 квартал 2021 года, которую сдаем до 25 января.
Она разберет декларацию в разрезе работы с НДС в 2022 году.
Обратит особое внимание на то, чему налоговики сейчас уделяют особое внимание на камералках. Предупредит о типичных ошибок, чтобы вы их не допустили. Научит понимать контрольные соотношения ФНС по проверке деклараций.
Запишитесь сейчас, пока есть место>>>
СРОЧНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС ПО НДС
Только в эту пятницу (14 января) большой мастер-класс по НДС от Эльвиры Митюковой «Декларация за 4 квартал и работа в 2022 году». Цена для подписчиков «Клерк.Премиум» – 8 990₽, без подписки – 12 990₽. Посмотрите программу тут