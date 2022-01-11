Нужны ли инвестиции простым людям, рассказали эксперты

В ЦБ выяснили, что треть всех активов принадлежит 0,05% всех инвесторов, которые вложили от 100 млн руб. А редакция «Клерка» опросила экспертов, стоит ли простым людям заниматься столь модными сейчас инвестициями.

ЦБ составил портрет российского инвестора по итогам первого полугодия 2021 года. В среднем люди вкладывают в инвестиции около 100 тыс. руб.

А вот, что рассказали эксперты.

Дмитрий Тарасов — управляющий партнер «К5 Инвестиционная группа».

«Мировая статистка — не в пользу россиян. В США, к примеру, 55% населения инвестирует, а в РФ — не более 10%.

Ответ на вопрос, почему так, лежит на поверхности: Россия занимает в „глобальном пироге мирового общего продукта“ маленький кусочек — всего 1,5% или 1,5 триллиона, а США, при населении в два раза больше, 23 триллиона. Средний американец богаче россиянина более чем в 7 раз.

„Им, там“ есть что копить и инвестировать, „нам, тут“ — лишь бы выжить. Вот куда надо смотреть правительству и ЦБ, а не портреты российских инвесторов изучать с крупными портфелями от 100 млн руб., которых всего 0,05% от населения».

Управляющий партнер «Юридической компании «ЭНСО» Алексей Головченко:

«Очень интересный анализ. Мне бы хотелось выделить тот факт в исследовании, что только около 50 процентов инвесторов за 21 год имели положительный доход. Это основной показатель. При том, что 21-й год, это был год, когда фондовый Рынок в целом рос. А что будет при падении рынка? При падении в плюсе останется не более 10-20 процентов инвесторов».

По его словам, фондовый рынок — очень сложен. Его нужно изучать самому, а не доверять брокерам. Иначе, в лучшем случае, получится выйти в ноль, а в худшем — все потерять.

Михаил Кузнецов, общественный представитель бизнес-омбудсмена Татарстана, генеральный директор швейного производства «Толстойвеар».

«Не должен стоять вопрос о том, стоит ли заниматься инвестированием. С точки зрения финансовой грамотности, это все равно что спросить: нужно ли получать высшее образование? Рано или поздно мы все должны приходить к финансовой самостоятельности, чтобы деньги работали на тебя, а не ты на деньги. Должны формировать пассивный доход».

Как считает эксперт, традиционно в нашей стране люди вкладываются в недвижимость, хотя этот вариант приносит относительно невысокий доход. Можно инвестировать в бизнес, доход будет выше, но и риск высокий. В обоих случаях нужны большие деньги для того, чтобы начать инвестировать.

В фондовый рынок же, считает эксперт, можно зайти хоть с 1000 рублей. У людей развивается финансовая грамотность. С небольшими инвестициями вряд ли получится сколотить большой капитал, но альтернативу государственной пенсии точно можно составить.