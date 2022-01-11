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АФК «Система» собирается приобрести банк «Хоум Кредит»

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Рубрика Банки
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Одна из структур АФК «Система» ведет переговоры о покупке банка «Хоум Кредит». Бренд этого банка планируют сохранить, но не исключен обмен активами с МТС-Банком, который также контролирует «Система».

Об этом пишет «РБК» со ссылкой на источники на финансовом рынке.

В данный момент на переговоры влияет ситуация в Казахстане, где у банка «Хоум Кредит» есть крупный дочерний банк.

О продаже банка стало известно в октябре прошлого года. Всего претендентов было четыре, в том числе венгерская OTP Group, которая уже владеет в России ОТП Банком.

Ранее АФК «Система» рассматривала вариант с покупкой Тинькофф Банка, но в итоге отказалась от этой затеи.

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