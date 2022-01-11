АФК «Система» собирается приобрести банк «Хоум Кредит»

Одна из структур АФК «Система» ведет переговоры о покупке банка «Хоум Кредит». Бренд этого банка планируют сохранить, но не исключен обмен активами с МТС-Банком, который также контролирует «Система».
Об этом пишет «РБК» со ссылкой на источники на финансовом рынке.
В данный момент на переговоры влияет ситуация в Казахстане, где у банка «Хоум Кредит» есть крупный дочерний банк.
О продаже банка стало известно в октябре прошлого года. Всего претендентов было четыре, в том числе венгерская OTP Group, которая уже владеет в России ОТП Банком.
Ранее АФК «Система» рассматривала вариант с покупкой Тинькофф Банка, но в итоге отказалась от этой затеи.
СРОЧНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС ПО НДС
Только в эту пятницу (14 января) большой мастер-класс по НДС от Эльвиры Митюковой «Декларация за 4 квартал и работа в 2022 году». Цена для подписчиков «Клерк.Премиум» – 8 990₽, без подписки – 12 990₽. Посмотрите программу тут