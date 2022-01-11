Новостройки подорожали на треть в прошлом году

Цены на новостройки побили в 2021 году рекорд, когда выросли в среднем по стране на 32%. Больше всего квадратный метр подорожал в Сочи и Краснодаре.

К таким результатам пришли аналитики портала «Мир квартир».

Больше всего цены выросли в Сочи, почти вдвое. Это случилось из-за моратория на новое строительство в городе, из-за которого застройщики поспешили взвинтить цены до уровня столицы. Та же ситуация в Краснодаре — там цены за год выросли на 83,4%.

Также в список городов с резко дорожающей недвижимостью попали Мурманск (60,3%), Улан-Удэ (53,2%), Тверь (52,1%), Новокузнецк (51,3%), Калининград (49,9%), Чита (49,3%), Омск (47,7%) и Белгород (47%).

Столичный регион — в середине списка:

в Москве рост цен составил 26,5%;

в Подмосковье — 39,6%;

в Санкт-Петербурге — 31,3%;

в Ленинградской области — 36,9%.

На данный момент только в шести городах с населением более 300 тыс. человек стоимость средней квартиры дешевле 3 млн рублей:

в Нижнем Тагиле (2,22 млн рублей),

Магнитогорске (2,24 млн),

Махачкале (2,81 млн),

Оренбурге (2,81 млн),

Кирове (2,88 млн);

Волжском (2,99 млн).

Год назад таких городов было 19.