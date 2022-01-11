Новостройки подорожали на треть в прошлом году

Цены на новостройки побили в 2021 году рекорд, когда выросли в среднем по стране на 32%. Больше всего квадратный метр подорожал в Сочи и Краснодаре.
К таким результатам пришли аналитики портала «Мир квартир».
Больше всего цены выросли в Сочи, почти вдвое. Это случилось из-за моратория на новое строительство в городе, из-за которого застройщики поспешили взвинтить цены до уровня столицы. Та же ситуация в Краснодаре — там цены за год выросли на 83,4%.
Также в список городов с резко дорожающей недвижимостью попали Мурманск (60,3%), Улан-Удэ (53,2%), Тверь (52,1%), Новокузнецк (51,3%), Калининград (49,9%), Чита (49,3%), Омск (47,7%) и Белгород (47%).
Столичный регион — в середине списка:
- в Москве рост цен составил 26,5%;
- в Подмосковье — 39,6%;
- в Санкт-Петербурге — 31,3%;
- в Ленинградской области — 36,9%.
На данный момент только в шести городах с населением более 300 тыс. человек стоимость средней квартиры дешевле 3 млн рублей:
- в Нижнем Тагиле (2,22 млн рублей),
- Магнитогорске (2,24 млн),
- Махачкале (2,81 млн),
- Оренбурге (2,81 млн),
- Кирове (2,88 млн);
- Волжском (2,99 млн).
Год назад таких городов было 19.
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