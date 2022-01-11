Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Новостройки подорожали на треть в прошлом году

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Общество. Люди. События
Версия для печати

Цены на новостройки побили в 2021 году рекорд, когда выросли в среднем по стране на 32%. Больше всего квадратный метр подорожал в Сочи и Краснодаре.

К таким результатам пришли аналитики портала «Мир квартир».

Больше всего цены выросли в Сочи, почти вдвое. Это случилось из-за моратория на новое строительство в городе, из-за которого застройщики поспешили взвинтить цены до уровня столицы. Та же ситуация в Краснодаре — там цены за год выросли на 83,4%.

Также в список городов с резко дорожающей недвижимостью попали Мурманск (60,3%), Улан-Удэ (53,2%), Тверь (52,1%), Новокузнецк (51,3%), Калининград (49,9%), Чита (49,3%), Омск (47,7%) и Белгород (47%).

Столичный регион — в середине списка:

  • в Москве рост цен составил 26,5%;
  • в Подмосковье — 39,6%;
  • в Санкт-Петербурге — 31,3%;
  • в Ленинградской области — 36,9%.

На данный момент только в шести городах с населением более 300 тыс. человек стоимость средней квартиры дешевле 3 млн рублей:

  • в Нижнем Тагиле (2,22 млн рублей),
  • Магнитогорске (2,24 млн),
  • Махачкале (2,81 млн),
  • Оренбурге (2,81 млн),
  • Кирове (2,88 млн);
  • Волжском (2,99 млн).

Год назад таких городов было 19.

СРОЧНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС ПО НДС

Только в эту пятницу (14 января) большой мастер-класс по НДС от Эльвиры Митюковой «Декларация за 4 квартал и работа в 2022 году». Цена для подписчиков «Клерк.Премиум» – 8 990₽, без подписки – 12 990₽. Посмотрите программу тут

Подборка полезных мероприятий

Разместить