В январе ПФР ждет от работодателей три отчета

ПФР напомнил, что в январе 2022 года работодатели должны отчитаться в ПФР по формам СЗВ-М, СЗВ-ТД и ДСВ-3.

СЗВ-М за декабрь надо сдать до 17 января 2022 года.

ДСВ-3 за 4 квартал 2021 года надо сдать до 20 января 2022 года.

Это реестр сотрудников, за которых уплачиваются дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию.

СЗВ-ТД за декабрь надо сдать до 17 января 2022 года, если были кадровые движения (кроме увольнения и приема).

По приемам и увольнениям надо отчитаться на следующий рабочий день.