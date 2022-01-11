В январе ПФР ждет от работодателей три отчета

ПФР напомнил, что в январе 2022 года работодатели должны отчитаться в ПФР по формам СЗВ-М, СЗВ-ТД и ДСВ-3.
СЗВ-М за декабрь надо сдать до 17 января 2022 года.
ДСВ-3 за 4 квартал 2021 года надо сдать до 20 января 2022 года.
Это реестр сотрудников, за которых уплачиваются дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию.
СЗВ-ТД за декабрь надо сдать до 17 января 2022 года, если были кадровые движения (кроме увольнения и приема).
По приемам и увольнениям надо отчитаться на следующий рабочий день.
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