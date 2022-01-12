Биткоин продолжает падать

Криптовалюта после ноябрьского максимума в $69 тыс. просела в цене почти на 40%. Сейчас биткоин торгуют на отметке $40 тыс.
Основатель Galaxy Digital Майк Новограц назвал эту ситуацию откатом после стремительного роста в 2021 г. После отметки в $38-40 тыс. криптовалюта, по мнению эксперта, вернется к росту.
Другие эксперты считают, что биткоин пока не достиг дна и считают, что он может снизиться до $30 тыс. А в течение года стоимость криптовалюты может колебаться в диапазоне от $30 до $70 тысяч.
Кстати говоря, в 2021 году биткоин оказался самой выгодной инвестицией.
По материалам «РБК».
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