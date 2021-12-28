Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Стало известно, какие инвестиции в 2021 году оказались самыми доходными

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Инвестиции
Версия для печати

На первом месте биткоин, на втором — покупка жилья в новостройках. Далее идут инвестиции в акции американских и российских компаний.

Рейтинг составили специалисты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Аналитики сравнили, какой доход будет через 12 месяцев от вложения 100 тыс. руб. в разные инвестиции в начале 2021 года.

Выгоднее всего (второй год подряд) оказалось вкладываться в биткоин. За год его стоимость выросла на 75,4%. На втором месте — покупка жилья в новостройках, здесь выгода составила 28,7%.

Третье и четвертое места в рейтинге заняли американские и российские акции. Те, кто в начале года вложили 100 тыс. рублей в акции из списка S&P 500 (к примеру, приобретя паи в биржевом фонде, привязанном к индексу), к концу года увеличили эту сумму до 129,5 тыс. рублей. После уплаты налога доход составил бы около 25,7 тыс. рублей (25,7%), сказано в исследовании.

При этом, если по аналогии вложить 100 тыс. рублей в российские акции, это принесло бы около 16,5 тыс. рублей после уплаты налога.

По материалам «Известий».

НДС – 2022

Лучший спикер в налоговой тематике Эльвира Митюкова 14 января подготовит вас к сдаче декларации и расскажет обо всех изменениях по НДС. На курсе повышения квалификации осталось 10 мест из 40. Поток ограничен, так как будет живое общение с преподавателем в прямом эфире. Успейте попасть в группу. Записаться>>>

Подборка полезных мероприятий

Разместить