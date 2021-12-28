Стало известно, какие инвестиции в 2021 году оказались самыми доходными

На первом месте биткоин, на втором — покупка жилья в новостройках. Далее идут инвестиции в акции американских и российских компаний.

Рейтинг составили специалисты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Аналитики сравнили, какой доход будет через 12 месяцев от вложения 100 тыс. руб. в разные инвестиции в начале 2021 года.

Выгоднее всего (второй год подряд) оказалось вкладываться в биткоин. За год его стоимость выросла на 75,4%. На втором месте — покупка жилья в новостройках, здесь выгода составила 28,7%.

Третье и четвертое места в рейтинге заняли американские и российские акции. Те, кто в начале года вложили 100 тыс. рублей в акции из списка S&P 500 (к примеру, приобретя паи в биржевом фонде, привязанном к индексу), к концу года увеличили эту сумму до 129,5 тыс. рублей. После уплаты налога доход составил бы около 25,7 тыс. рублей (25,7%), сказано в исследовании.

При этом, если по аналогии вложить 100 тыс. рублей в российские акции, это принесло бы около 16,5 тыс. рублей после уплаты налога.

По материалам «Известий».