UniCredit хочет купить банк «Открытие»

Банковская группа UniCredit заинтересовалась покупкой российского банка «Открытие» с целью расширить свое присутствие в нашей стране.
В октябре прошлого года стало известно, что на акции санированного банка «Открытие» было два основных претендента: структуры Газпромбанка и группа «Регион» — «Россиум».
Как пишет издание Bloomberg, интерес группы расширяться на восток идет вразрез с общей тенденцией западных банков сокращать свое присутствие в России, поскольку санкции сказались на их бизнесе.
СРОЧНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС ПО НДС
Только в эту пятницу (14 января) большой мастер-класс по НДС от Эльвиры Митюковой «Декларация за 4 квартал и работа в 2022 году». Цена для подписчиков «Клерк.Премиум» – 8 990₽, без подписки – 12 990₽. Посмотрите программу тут