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UniCredit хочет купить банк «Открытие»

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Рубрика Банки
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Банковская группа UniCredit заинтересовалась покупкой российского банка «Открытие» с целью расширить свое присутствие в нашей стране.

В октябре прошлого года стало известно, что на акции санированного банка «Открытие» было два основных претендента: структуры Газпромбанка и группа «Регион» — «Россиум».

Как пишет издание Bloomberg, интерес группы расширяться на восток идет вразрез с общей тенденцией западных банков сокращать свое присутствие в России, поскольку санкции сказались на их бизнесе.

 

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