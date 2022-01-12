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Банки поставили рекорд по ипотеке в 2021 году

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Рубрика Ипотека
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Банки выдали за прошлый год 5,69 трлн руб. по ипотечным кредитам. Это на четверть больше, чем в 2020 году.

Такую оценку дали специалисты ВТБ.

«По оценке ВТБ, в 2021 году выдачи ипотеки на российском рынке составили рекордные 5,69 трлн рублей, что более чем на четверть превышает результат 2020 года. ВТБ показал прирост почти на 30%, впервые в истории выдав 1,2 трлн рублей ипотеки», — сказано в сообщении банка.

Банк привел также данные по регионам-лидерам в ипотеке:

  • Москва и область (460 млрд рублей),
  • Санкт-Петербург и Ленинградская область (107,8 млрд рублей),
  • Новосибирская область (43,4 млрд рублей),
  • Республика Татарстан (42,8 млрд рублей),
  • Свердловская область (30,6 млрд рублей).

По материалам «ТАСС».

 

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