Банки поставили рекорд по ипотеке в 2021 году

Банки выдали за прошлый год 5,69 трлн руб. по ипотечным кредитам. Это на четверть больше, чем в 2020 году.

Такую оценку дали специалисты ВТБ.

«По оценке ВТБ, в 2021 году выдачи ипотеки на российском рынке составили рекордные 5,69 трлн рублей, что более чем на четверть превышает результат 2020 года. ВТБ показал прирост почти на 30%, впервые в истории выдав 1,2 трлн рублей ипотеки», — сказано в сообщении банка.

Банк привел также данные по регионам-лидерам в ипотеке:

Москва и область (460 млрд рублей),

Санкт-Петербург и Ленинградская область (107,8 млрд рублей),

Новосибирская область (43,4 млрд рублей),

Республика Татарстан (42,8 млрд рублей),

Свердловская область (30,6 млрд рублей).

По материалам «ТАСС».