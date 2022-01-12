Банки поставили рекорд по ипотеке в 2021 году

Банки выдали за прошлый год 5,69 трлн руб. по ипотечным кредитам. Это на четверть больше, чем в 2020 году.
Такую оценку дали специалисты ВТБ.
«По оценке ВТБ, в 2021 году выдачи ипотеки на российском рынке составили рекордные 5,69 трлн рублей, что более чем на четверть превышает результат 2020 года. ВТБ показал прирост почти на 30%, впервые в истории выдав 1,2 трлн рублей ипотеки», — сказано в сообщении банка.
Банк привел также данные по регионам-лидерам в ипотеке:
- Москва и область (460 млрд рублей),
- Санкт-Петербург и Ленинградская область (107,8 млрд рублей),
- Новосибирская область (43,4 млрд рублей),
- Республика Татарстан (42,8 млрд рублей),
- Свердловская область (30,6 млрд рублей).
По материалам «ТАСС».
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