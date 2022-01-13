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Пошли проблемы с выплатой больничных. До людей не доходят деньги

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Рубрика Больничные
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Пособия по больничным платит ФСС напрямую по реквизитам, которые передает работодатель. Но даже правильные реквизиты — не гарантия того, что деньги дойдут до работника.

Читатель нашего форума передал в ФСС реестр и сведения по больничному сотрудницы. Причем это уже не первый ее больничный, и в сведениях ничего не менялось. Да и зарплату ей перечисляют на этот же банковский счет.

Однако деньги работница так и не получила. На Госуслуги ей пришло уведомление, в котором рекомендуют обратиться к работодателю, чтобы он уточнил банковские реквизиты.

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Но все реквизиты верные, уточнять нечего. Работодатель ничем помочь не сможет. Свою обязанность он выполнил — все данные в ФСС передал.

В процессе обсуждения коллеги рассказали, что тоже сталкивались с подобным.

Пока бухгалтер разбирался с ФСС, выясняя причины непрохождения оплаты, вопрос решился сам собой. Через несколько дней после сообщения из ФСС деньги поступили сотруднику на счет.

А вашим сотрудникам вовремя приходит оплата больничных?

Обсуждение идет в теме форума «Ошибка при зачислении денег по ЭЛН».

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