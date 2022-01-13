Эксперты советуют, куда вкладывать деньги во время инфляции

Инвесторы рассказали, в какие акции можно вкладываться, когда инфляция растет. Это акции промышленных компаний, банков, производителей товаров первой необходимости. А еще не стоит хранить деньги в виде наличных.

Акции эксперты вообще называют лучшей защитой от инфляции. Прибыль компаний растет быстрее, чем инфляция (в разумных пределах). Но для этих целей подойдут только акции тех компаний, которые могут выиграть от роста цен.

Среди них:

промышленность и финансы, в частности, нефтегазовый сектор, банки, биотехнологические компании, солнечная и ветряная энергетика;

производство товаров первой необходимости;

акции коммунальной сферы, ритейла и связи.

При этом инвесторы советуют осторожно покупать акции ритейла — их прибыль могут ограничить своими решениями власти.

А вот наличные деньги от инфляции не защитят, предупредили эксперты.

По материалам VPost.