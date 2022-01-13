Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

«Европлан» поможет лизингополучателям перейти на новый федеральный стандарт бухгалтерского учета лизинговых сделок

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика ФСБУ
Версия для печати

Лизинговая компания «Европлан» предлагает своим клиентам помощь в решении сложных вопросов перехода на новый Федеральный стандарт бухгалтерского учета — ФСБУ 25/2018.

Всем клиентам в личном кабинете «Мой Европлан» с 1 января 2022 года доступно бесплатное методическое пособие с разъяснением изменений, инструкциями по переходу и примеры проводок с расчетами.

Кроме того, мы дополнили наши информационные услуги «Привилегия» и «Привилегия Плюс» профессиональными рекомендациями по переходу на ФСБУ 25/2018 и индивидуальными примерами необходимых бухгалтерских проводок по действующим договорам лизинга.

Так, услуга «Привилегия» позволяет во время действия договора лизинга получать, переоформлять, корректировать документы, переносить даты платежей и т. д. Теперь в нее также включены готовый расчёт расходов по аренде и рекомендации по проводкам для договора лизинга клиента в соответствии с ФСБУ 25/2018. Услуга «Привилегия Плюс» помимо перечисленного включает в себя консультации по налоговым, бухгалтерским и юридическим вопросам. Теперь она содержит не только готовый расчёт расходов и рекомендации по проводкам, но и консультации со специалистом по применению нового стандарта в бухгалтерском учёте по конкретному договору лизинга.

Для подключения услуги «Привилегия» или «Привилегия Плюс» к договору лизинга оставьте заявку в личном кабинете или по телефону: +7 800 250 80 80.

Компания «Европлан» непрерывно работает над развитием и улучшением клиентского сервиса. Наша основная задача — представлять клиентам качественные продукты и услуги, обеспечивать максимально удобное и выгодное обслуживание в течение всего срока действия договора лизинга, в том числе и помощь в ведении бухгалтерского учета.

РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020

Какие конкретные действия предпринять бухгалтеру, чтобы выполнить переход на новые ФСБУ правильно и своевременно? Какие проводки сделать в бухучете?

Только 31 января (понедельник) пошаговый разбор перехода на новые стандарты на трехчасовом вебинаре с Сергеем Верещагиным.

Записаться>>>

Подборка полезных мероприятий

Разместить