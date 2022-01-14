Отменить блокировку счета за неуплату налогов можно через личный кабинет

За несдачу декларации или неуплату налога ИФНС может заблокировать расчетный счет. Бизнес же может заявить о разблокировке — через личный кабинет на сайте ФНС.

Это будет заявление «об отмене решения о приостановлении операций по счетам».

В личном кабинете надо перейти на страницу «Мои налоги».

Потом в блоке «Общая задолженность» перейти по ссылке «Решения о приостановлении операций по счетам».

Там будет таблица. В ней надо выделить запись с нужным решением и нажать на кнопку «Направить заявление об отмене приостановления операций по счетам».

В поле «Содержание» надо ввести текст заявления.

Затем остается прикрепить файл-вложение со сканами документов, подтверждающих уплату задолженности, и нажать кнопку «Отправить».