Работающих пенсионеров не собираются освобождать от взносов

За работающих пенсионеров страховые взносы платит работодатель. Люди сами их не платят, а значит, возмущаться по поводу взносов и просить отменить их — бессмысленно, считает Минфин.

Речь об обращении по взносам и НДФЛ с зарплат работающих пенсионеров в письме Минфина № 03-04-05/102735 от 16.12.2021.

Что касается НДФЛ, то его работающие пенсионеры тоже платят наравне с коллегами — по тем же ставкам.

Если пенсионер потратился на свое лечение, то можно оформить вычет по НДФЛ и вернуть из казны часть удержанного налога.

А взносы и вовсе на доход пенсионера никак не влияют, потому что их платит работодатель, уточняет Минфин.