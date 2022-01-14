Работающих пенсионеров не собираются освобождать от взносов

За работающих пенсионеров страховые взносы платит работодатель. Люди сами их не платят, а значит, возмущаться по поводу взносов и просить отменить их — бессмысленно, считает Минфин.
Речь об обращении по взносам и НДФЛ с зарплат работающих пенсионеров в письме Минфина № 03-04-05/102735 от 16.12.2021.
Что касается НДФЛ, то его работающие пенсионеры тоже платят наравне с коллегами — по тем же ставкам.
Если пенсионер потратился на свое лечение, то можно оформить вычет по НДФЛ и вернуть из казны часть удержанного налога.
А взносы и вовсе на доход пенсионера никак не влияют, потому что их платит работодатель, уточняет Минфин.
РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020
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