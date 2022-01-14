Курс по правовым навыкам для бухгалтера от адвоката. Скидка -40%

Только до 15 января скидка на курс по правовым навыкам для бухгалтера 40%.
Бухгалтеры постоянно сталкиваются с договорами. Научитесь понимать, какие формулировки приведут к претензиям от налоговиков и контрагентов.
Действующий адвокат Константин Епифанов создал практический курс для бухгалтеров для того, чтобы вы смогли предотвратить проблемы в учете по сделке еще на стадии договора. Вам хватит буквально минуты, чтобы оценить договор.
Вместе с методологом Центра обучения «Клерка» они создали курс повышения квалификации «Работа с договорами: правовые навыки для бухгалтера». В курсе кроме лекций, видео и тестов запланирована онлайн-встреча с Константином Епифановым.
РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020
Какие конкретные действия предпринять бухгалтеру, чтобы выполнить переход на новые ФСБУ правильно и своевременно? Какие проводки сделать в бухучете?
Только 31 января (понедельник) пошаговый разбор перехода на новые стандарты на трехчасовом вебинаре с Сергеем Верещагиным.