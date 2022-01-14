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В 2021 году компании стали чаще банкротить по сравнению с 2020-м

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Рубрика Банкротство
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В прошлом году было 10 319 шт. корпоративных банкротств, когда как в позапрошлом их было 9931 шт.

В 2020 году рост банкротств юрлиц составил 3,9%, в 2020-м — был спад на 19,9%. Эксперты объясняют это действовавшим в «пандемийный» год мораторием.

А вот лидеры по несостоятельности среди регионов:

  • Москва (2 129 шт., 5,9% к 2020 г.),
  • Санкт-Петербург (801; 9,9%),
  • Московская область (793; 12,3%),
  • Свердловская область (344; 1,4%),
  • Краснодарский край (316; 8,2%).

Более половины всех банкротств сконцентрировано в трех отраслях: торговле (2 585 новых банкротов в 2021 году, 0,1% к 2020 году), строительстве (2 317, 9,8%), операциях с недвижимостью (1 199; 1,4%).

Статистика по «Федресурсу».

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