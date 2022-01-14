В 2021 году компании стали чаще банкротить по сравнению с 2020-м

В прошлом году было 10 319 шт. корпоративных банкротств, когда как в позапрошлом их было 9931 шт.
В 2020 году рост банкротств юрлиц составил 3,9%, в 2020-м — был спад на 19,9%. Эксперты объясняют это действовавшим в «пандемийный» год мораторием.
А вот лидеры по несостоятельности среди регионов:
- Москва (2 129 шт., 5,9% к 2020 г.),
- Санкт-Петербург (801; 9,9%),
- Московская область (793; 12,3%),
- Свердловская область (344; 1,4%),
- Краснодарский край (316; 8,2%).
Более половины всех банкротств сконцентрировано в трех отраслях: торговле (2 585 новых банкротов в 2021 году, 0,1% к 2020 году), строительстве (2 317, 9,8%), операциях с недвижимостью (1 199; 1,4%).
Статистика по «Федресурсу».
РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020
Какие конкретные действия предпринять бухгалтеру, чтобы выполнить переход на новые ФСБУ правильно и своевременно? Какие проводки сделать в бухучете?
Только 31 января (понедельник) пошаговый разбор перехода на новые стандарты на трехчасовом вебинаре с Сергеем Верещагиным.