Клиент перевел деньги и забыл о них — требуйте подписать акт сверки и пояснения, что с ними делать

Бухгалтеры выясняют, что делать, если клиент перечислил по ошибке аванс и забыл о нем, теперь вспомнил, а бухгалтер его уже списала. Советуют по действующим контрагентам без согласования не списывать, потом восстанавливать придется.

Спрашивает наша подписчица.

По ее словам, есть клиент, примерно раз в год что-то покупает. И был от него платеж за товар в 2017 году, который он так и не забрал. Отказа от товара не было, заявления вернуть аванс — тоже. И при этом продолжал покупать после этого. В 2020 году бухгалтер списала этот зависший аванс в прибыль, налоги оплатила. Все акты сверки клиенту были отправлены, он их не подписал.

И тут клиент просит что-то отгрузить в счет того зависшего аванса. Как тут быть? По банковским документам автор поста выяснила, что платеж 2017 года вообще был ошибочным.

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В комментариях пишут, что нельзя просто взять и списать задолженность без ведома клиента. Должна быть переписка с клиентом, куса бумаг, приказ директора. Контрагент может эти деньги отсудить (либо обязать поставить товар). На это автор пишет, что сумма очень маленькая, приказ директора на списание есть.

Вот еще совет:

«На списанные долги формируется забаланс, если кредитор и дебитор объявляются — восстанавливается задолженность или переплата. И на будущее, я бы не списывала по действующим».

Также предложили небольшой алгоритм:

получить от него письмо и акт сверки со свежей датой и вменяемыми разъяснениями;

восстановить по данной причине списание кредиторской задолженности;

отгрузить.

Еще было предложение клиенту просто отказать, так как срок исковой давности истек. Но тут есть риск, что он найдет у себя акт сверки, и будет от его даты отталкиваться в сроке давности.