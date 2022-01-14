Фиксированные взносы ИП за 2021 год в личном кабинете пока еще числятся в переплате

Несмотря на то, что срок уплаты фиксированных взносов ИП за 2021 год истек 10 января 2022 года, на сегодняшний день оплата еще не закрылась начислениями. В личном кабинете у ИП числится переплата.
Беспокоятся читатели нашего форума.
Бизнесмены обнаружили, что уплаченные ими взносы за себя фигурируют в ЛК как излишне уплаченные, хотя год уже закончился и по факту никакой переплаты нет. КБК в платежке указан правильный, код плательщика тоже верный.
Коллеги объяснили, что налоговики просто пока не разнесли платежи и не обновили данные в ЛК.
Позже ФНС передаст данные по взносам в ПФР. Переплата из ЛК уйдет, и ИП увидят свои взносы на индивидуальном лицевом счете в сервисе ПФР. Пенсионщики насчитают ИП стаж за 2021 год и начислят баллы.
За минимальные взносы в сумме 32 448 руб. за 2021 год ИП получит 1,007 баллов.
Обсуждение идет в теме форума «Страховые взносы ИП за себя».
РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020
Какие конкретные действия предпринять бухгалтеру, чтобы выполнить переход на новые ФСБУ правильно и своевременно? Какие проводки сделать в бухучете?
Только 31 января (понедельник) пошаговый разбор перехода на новые стандарты на трехчасовом вебинаре с Сергеем Верещагиным.