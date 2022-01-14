Фиксированные взносы ИП за 2021 год в личном кабинете пока еще числятся в переплате

Несмотря на то, что срок уплаты фиксированных взносов ИП за 2021 год истек 10 января 2022 года, на сегодняшний день оплата еще не закрылась начислениями. В личном кабинете у ИП числится переплата.

Беспокоятся читатели нашего форума.

Бизнесмены обнаружили, что уплаченные ими взносы за себя фигурируют в ЛК как излишне уплаченные, хотя год уже закончился и по факту никакой переплаты нет. КБК в платежке указан правильный, код плательщика тоже верный.

Коллеги объяснили, что налоговики просто пока не разнесли платежи и не обновили данные в ЛК.

Позже ФНС передаст данные по взносам в ПФР. Переплата из ЛК уйдет, и ИП увидят свои взносы на индивидуальном лицевом счете в сервисе ПФР. Пенсионщики насчитают ИП стаж за 2021 год и начислят баллы.

За минимальные взносы в сумме 32 448 руб. за 2021 год ИП получит 1,007 баллов.

Обсуждение идет в теме форума «Страховые взносы ИП за себя».