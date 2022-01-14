Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Правительство одобрило поправки об индексации пенсий на 8,6 %

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Пенсии
Версия для печати

Сегодня комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила проект поправок об индексации пенсий на 8,6 % в 2022 году.

Об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Ранее Минтруд сообщил, что поправки будут внесены в Думу в ближайшее время.

Индексацию проведут задним числом. Пенсионеры получат доплату за первые месяцы. А пока пенсию повысили на 5,9 %.

РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020

Какие конкретные действия предпринять бухгалтеру, чтобы выполнить переход на новые ФСБУ правильно и своевременно? Какие проводки сделать в бухучете?

Только 31 января (понедельник) пошаговый разбор перехода на новые стандарты на трехчасовом вебинаре с Сергеем Верещагиным.

Записаться>>>

Подборка полезных мероприятий

Разместить