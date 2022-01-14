Правительство одобрило поправки об индексации пенсий на 8,6 %

Сегодня комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила проект поправок об индексации пенсий на 8,6 % в 2022 году.
Об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.
Ранее Минтруд сообщил, что поправки будут внесены в Думу в ближайшее время.
Индексацию проведут задним числом. Пенсионеры получат доплату за первые месяцы. А пока пенсию повысили на 5,9 %.
РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020
Какие конкретные действия предпринять бухгалтеру, чтобы выполнить переход на новые ФСБУ правильно и своевременно? Какие проводки сделать в бухучете?
Только 31 января (понедельник) пошаговый разбор перехода на новые стандарты на трехчасовом вебинаре с Сергеем Верещагиным.