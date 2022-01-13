Пенсии повысят задним числом до 19 тыс. рублей

Средняя пенсия в 2022 году составит 18 984 рубля после индексации на 8,6 %, которую проведут по поручению президента.

Сейчас в законе заложена индексация на 5,9 %. Ее ПФР уже провел. Пенсионеры уже получили январскую пенсию с учетом такого повышения.

Добавим, что в Федеральном законе № 350-ФЗ от 03.10.2018 расписан порядок индексации пенсий с 2019 по 2024 год.

Год Процент индексации Стоимость балла Размер фиксированной выплаты 2018 81,49 4982,90 2019 7,05 % 87,24 5334,19 2020 6,6 % 93,00 5686,25 2021 6,3 % 98,86 6044,48 2022 5,9 % 104,69 6401,10 2023 5,6 % 110,55 6759,56 2024 5,5 % 116,63 7131,34

Чтобы изменить процент индексации, надо принять поправки в нормативные акты.

После принятия закона пенсионеры получат увеличенную пенсию и доплату за первые месяцы, когда индексация была 5,9 % вместо 8,6 %.

Об этом сообщает Минтруд.

Таким образом стоимость пенсионного балла в 2022 году составит 107,36 руб.

На повышенную индексацию в этом году потребуется 170 млрд рублей, а с 2022 по 2024 годы расходы составят более 500 млрд рублей.