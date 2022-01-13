Пенсии повысят задним числом до 19 тыс. рублей

Средняя пенсия в 2022 году составит 18 984 рубля после индексации на 8,6 %, которую проведут по поручению президента.
Сейчас в законе заложена индексация на 5,9 %. Ее ПФР уже провел. Пенсионеры уже получили январскую пенсию с учетом такого повышения.
Добавим, что в Федеральном законе № 350-ФЗ от 03.10.2018 расписан порядок индексации пенсий с 2019 по 2024 год.
|Год
|Процент индексации
|Стоимость балла
|Размер фиксированной выплаты
|2018
|81,49
|4982,90
|2019
|7,05 %
|87,24
|5334,19
|2020
|6,6 %
|93,00
|5686,25
|2021
|6,3 %
|98,86
|6044,48
|2022
|5,9 %
|104,69
|6401,10
|2023
|5,6 %
|110,55
|6759,56
|2024
|5,5 %
|116,63
|7131,34
После принятия закона пенсионеры получат увеличенную пенсию и доплату за первые месяцы, когда индексация была 5,9 % вместо 8,6 %.Об этом сообщает Минтруд.
Таким образом стоимость пенсионного балла в 2022 году составит 107,36 руб.
На повышенную индексацию в этом году потребуется 170 млрд рублей, а с 2022 по 2024 годы расходы составят более 500 млрд рублей.
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