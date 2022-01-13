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Пенсии повысят задним числом до 19 тыс. рублей

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Рубрика Пенсии
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Средняя пенсия в 2022 году составит 18 984 рубля после индексации на 8,6 %, которую проведут по поручению президента.

Сейчас в законе заложена индексация на 5,9 %. Ее ПФР уже провел. Пенсионеры уже получили январскую пенсию с учетом такого повышения.

Добавим, что в Федеральном законе № 350-ФЗ от 03.10.2018 расписан порядок индексации пенсий с 2019 по 2024 год.

Год

Процент индексации

Стоимость балла

Размер фиксированной выплаты

2018

  

 81,49

 4982,90

2019

 7,05 %

 87,24

 5334,19

2020

 6,6 %

 93,00

 5686,25

2021

 6,3 %

 98,86

 6044,48

2022

 5,9 %

 104,69

 6401,10

2023

 5,6 %

 110,55

 6759,56

2024

 5,5 %

 116,63

 7131,34

Чтобы изменить процент индексации, надо принять поправки в нормативные акты. Для этого потребуется время.

После принятия закона пенсионеры получат увеличенную пенсию и доплату за первые месяцы, когда индексация была 5,9 % вместо 8,6 %.

Об этом сообщает Минтруд.

Таким образом стоимость пенсионного балла в 2022 году составит 107,36 руб.

На повышенную индексацию в этом году потребуется 170 млрд рублей, а с 2022 по 2024 годы расходы составят более 500 млрд рублей.

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