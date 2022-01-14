Для получения имущественного вычета разрешение на строительство дома не нужно

По расходам на строительство жилого дома можно получить имущественный налоговый вычет. Какие документы для этого нужны, пояснил Минфин.

В частности, это: документы о приобретении дома;

документы о праве собственности;

платежные документы, подтверждающие произведенные расходы.

Документ, который подтверждает разрешение на строительство жилого дома, для вычета не нужен. К декларации 3-НДФЛ его прикладывать не надо.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-04-05/103356 от 17.12.2021.

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