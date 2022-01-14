Для получения имущественного вычета разрешение на строительство дома не нужно

По расходам на строительство жилого дома можно получить имущественный налоговый вычет. Какие документы для этого нужны, пояснил Минфин.
В частности, это:
- документы о приобретении дома;
- документы о праве собственности;
- платежные документы, подтверждающие произведенные расходы.
Документ, который подтверждает разрешение на строительство жилого дома, для вычета не нужен. К декларации 3-НДФЛ его прикладывать не надо.
Об этом сообщает Минфин в письме № 03-04-05/103356 от 17.12.2021.
РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020
Какие конкретные действия предпринять бухгалтеру, чтобы выполнить переход на новые ФСБУ правильно и своевременно? Какие проводки сделать в бухучете?
Только 31 января (понедельник) пошаговый разбор перехода на новые стандарты на трехчасовом вебинаре с Сергеем Верещагиным.
Калькулятор расчета вычета по НДФЛ подскажет, сколько вам должно государство.
Вы можете быстро рассчитать размер налогового вычета при покупке квартиры, оплате лечения или обучения.
При необходимости вы сможете обратиться к специалистам компании НДФЛка, которые помогут вам вернуть деньги.