Можно принять НДС на вычет по электронному счету-фактуре

Чтобы применить вычет по НДС, нужен счет-фактура от поставщика. Он может быть как бумажным, так и электронным.

Разъяснение дал Минфин в письме № 03-07-09/104829 от 22.12.2021.

Счета-фактуры составляются в электронной форме по взаимному согласию контрагентов и при наличии у них возможности передавать и получать эти документы.

Для вычета по НДС электронные счета-фактуры должны быть получены через оператора электронного документооборота по ТКС.