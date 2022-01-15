Можно принять НДС на вычет по электронному счету-фактуре

Чтобы применить вычет по НДС, нужен счет-фактура от поставщика. Он может быть как бумажным, так и электронным.
Разъяснение дал Минфин в письме № 03-07-09/104829 от 22.12.2021.
Счета-фактуры составляются в электронной форме по взаимному согласию контрагентов и при наличии у них возможности передавать и получать эти документы.
Для вычета по НДС электронные счета-фактуры должны быть получены через оператора электронного документооборота по ТКС.
РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020
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