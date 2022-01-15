🎁 Новогодние подарки детям сотрудников облагаются НДС

Если компания безвозмездно передает детям сотрудников подарки, то это реализация, и она облагается НДС.
Об этом сообщает Минфин в письме № 03-07-11/102497 от 16.12.2021.
Там сказано, что новогодние подарки детям являются объектом налогообложения НДС. При этом неважно, произведен ли товар (подарок) самой компанией или куплен у третьих лиц.
Речь идет о компаниях, которые находятся на общем режиме. Упрощенцы НДС не платят, в том числе при безвозмездной передаче.
РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020
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