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🎁 Новогодние подарки детям сотрудников облагаются НДС

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Рубрика НДС
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Если компания безвозмездно передает детям сотрудников подарки, то это реализация, и она облагается НДС.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-07-11/102497 от 16.12.2021.

Там сказано, что новогодние подарки детям являются объектом налогообложения НДС. При этом неважно, произведен ли товар (подарок) самой компанией или куплен у третьих лиц.

Речь идет о компаниях, которые находятся на общем режиме. Упрощенцы НДС не платят, в том числе при безвозмездной передаче.

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