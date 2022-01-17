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Проверьте задолженность по личным налогам

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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1 декабря 2021 года истек срок уплаты налогов физлиц. Со 2 декабря налоговики начали начислять пени.

С этой даты неуплаченные налоги стали задолженностью.

Речь идет о следующих налогах:

  • налог на имущество физлиц;
  • земельный налог;
  • транспортный налог;
  • НДФЛ.

Проверить информацию о задолженности можно:

1

Налоговики советуют не копить задолженность, а уплатить ее как можно быстрее.

2

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