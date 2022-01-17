Проверьте задолженность по личным налогам

1 декабря 2021 года истек срок уплаты налогов физлиц. Со 2 декабря налоговики начали начислять пени.
С этой даты неуплаченные налоги стали задолженностью.
Речь идет о следующих налогах:
- налог на имущество физлиц;
- земельный налог;
- транспортный налог;
- НДФЛ.
Проверить информацию о задолженности можно:
- в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС;
- в банкоматах по ИНН;
- в МФЦ;
- на портале госуслуг;
- в налоговой инспекции.
Налоговики советуют не копить задолженность, а уплатить ее как можно быстрее.
РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020
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