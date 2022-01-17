Компании должны платить транспортный и земельный налоги, не дожидаясь сообщения из ИФНС

Сейчас организации не сдают отчеты по транспортному и земельному налогам. Налоговики сами все считают и присылают сообщения. Но обязанность платить налог не зависит от получения сообщения, предупреждает ФНС.

Уплатить налоги за 2021 год надо до 1 марта 2022 года.

Сроки уплаты авансовых платежей — не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим кварталом (30 апреля, 31 июля и 31 октября).

Сообщения присылают после истечения установленного срока уплаты налога.

То есть, сначала надо уплатить авансовые платежи и налог, и только потом уже придет сообщение о начисленных суммах.