Компании должны платить транспортный и земельный налоги, не дожидаясь сообщения из ИФНС

Сейчас организации не сдают отчеты по транспортному и земельному налогам. Налоговики сами все считают и присылают сообщения. Но обязанность платить налог не зависит от получения сообщения, предупреждает ФНС.
Уплатить налоги за 2021 год надо до 1 марта 2022 года.
Сроки уплаты авансовых платежей — не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим кварталом (30 апреля, 31 июля и 31 октября).
Сообщения присылают после истечения установленного срока уплаты налога.
То есть, сначала надо уплатить авансовые платежи и налог, и только потом уже придет сообщение о начисленных суммах.
РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020
Какие конкретные действия предпринять бухгалтеру, чтобы выполнить переход на новые ФСБУ правильно и своевременно? Какие проводки сделать в бухучете?
Только 31 января (понедельник) пошаговый разбор перехода на новые стандарты на трехчасовом вебинаре с Сергеем Верещагиным.