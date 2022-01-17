Как фирме с обособками считать себестоимость проданных товаров

При продаже товаров в расходы включается их покупная стоимость. Порядок ее расчет прописывают в учетной политике компании.
Чаще всего выбирают расчет по средней стоимости. Но если у фирмы несколько обособок, как считать среднюю — в целом по организации или в каждом подразделении отдельно?
Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-03-06/1/104867 от 22.12.2021.
Налоговый кодекс не содержит специальной нормы по расчету средней стоимости товаров для фирм с обособками.
А значит, компания сама может решить, как ей удобнее это делать. Можно считать в общем по фирме, можно в каждой обособке высчитывать среднюю стоимость отдельно.
Главное, прописать выбранный метод в учетной политике.
РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020
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