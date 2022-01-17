Бизнес будет пробивать свои коды ОКВЭД через сервис ФНС

С 2023 года заработает электронный сервис для бизнеса, который поможет выбрать ОКВЭД уже в процессе деятельности. Такой сервис сейчас активно разрабатывает ФНС.
Об этом сообщил глава кабмина Михаил Мишустин, выступая на Всероссийском форуме семейного предпринимательства «Успешная семья — успешная Россия».
Сначала предприниматели будут, как и сейчас, выбирать ОКВЭД при регистрации бизнеса.
Но потом уже по итогам работы с помощью сервиса можно будет определить, какой вид деятельности фактически ведется.
Ранее глава ФНС Даниил Егоров рассказывал, как будет работать система.
Код ОКВЭД будет фиксироваться:
- при регистрации фирмы;
- при изменении вида деятельности более чем на 20 %.
Во втором случае вид поменяется на следующий год после того, как эти изменения в 20 % произошли.
РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020
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