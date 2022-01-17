Бизнес будет пробивать свои коды ОКВЭД через сервис ФНС

С 2023 года заработает электронный сервис для бизнеса, который поможет выбрать ОКВЭД уже в процессе деятельности. Такой сервис сейчас активно разрабатывает ФНС.

Об этом сообщил глава кабмина Михаил Мишустин, выступая на Всероссийском форуме семейного предпринимательства «Успешная семья — успешная Россия».

Сначала предприниматели будут, как и сейчас, выбирать ОКВЭД при регистрации бизнеса.

Но потом уже по итогам работы с помощью сервиса можно будет определить, какой вид деятельности фактически ведется.

Ранее глава ФНС Даниил Егоров рассказывал, как будет работать система.

Код ОКВЭД будет фиксироваться:

при регистрации фирмы;

при изменении вида деятельности более чем на 20 %.

Во втором случае вид поменяется на следующий год после того, как эти изменения в 20 % произошли.