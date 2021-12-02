🔥 Банки будут отслеживать основной ОКВЭД компаний

С кодами ОКВЭД — путаница. Бизнес пролетает мимо мер поддержки, потому что реальная деятельность не совпадает с кодом в ЕГРЮЛ. Поэтому власти решили кардинально поменять всю систему учета кодов ОКВЭД.

Этот вопрос обсуждали на заседании правительственной комиссии.

Бизнес заявляет, что до сих пор нет единых правил по определению основного кода ОКВЭД при регистрации.

Выбрав основной вид, многие бизнесмены потом ведут другую деятельность и забывают актуализировать информацию.

Михаил Мишустин посетовал, что до сих пор не придумали, каким образом, что именно этот вид экономической деятельности будет основным.

Грядут изменения в части контроля за основным видом деятельности.

ФНС сейчас разрабатывает совместно с поставщиками ERP (учетных систем) технологии, которые позволят автоматизировать процесс учета вида деятельности.

Код ОКВЭД будет фиксироваться: при регистрации фирмы;

при изменении вида деятельности более чем на 20 %.

Во втором случае вид поменяется на следующий год после того, как эти изменения в 20 % произошли.

Новая система заработает с 2023 года, заявил глава ФНС Даниил Егоров.

Первый замглавы кабмина Андрей Белоусов добавил, что банки готовы в порядке эксперимента выстраивать профиль деятельности своих клиентов.

То есть банки готовы по транзакциям точно установить, какие виды деятельности клиент осуществляет.

Михаил Мишустин заявил, что с видами деятельности давно надо навести порядок. Он поручил министру экономического развития проработать изменения в законодательство совместно с Корпорацией МСП и «Опорой России».