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Новое приложение Госуслуг запустят этой весной

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Рубрика Интернет и IT
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Весной 2022 года появится новое мобильное приложение «Госуслуги». Его запуск планируют в Минцифры.

Об этом рассказал глава министерства Максут Шадаев.

По его словам, новое приложение будет подстраиваться полностью под профиль пользователя, и предлагать ему только те услуги, которые ему положены и могут быть интересны.

По материалам «ТАСС».

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