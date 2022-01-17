Новое приложение Госуслуг запустят этой весной

Весной 2022 года появится новое мобильное приложение «Госуслуги». Его запуск планируют в Минцифры.
Об этом рассказал глава министерства Максут Шадаев.
По его словам, новое приложение будет подстраиваться полностью под профиль пользователя, и предлагать ему только те услуги, которые ему положены и могут быть интересны.
По материалам «ТАСС».
РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020
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